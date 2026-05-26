Un risultato che va oltre la semplice conferma e riscrive la storia elettorale di Bondeno. Simone Saletti, con la lista civica sostenuta dal centro destra ". E Avanti!", si riconferma sindaco di Bondeno per il suo secondo mandato, superando nettamente lo sfidante Michele Marchetti. Lo fa con percentuali altissime. I dati definitivi consegnano a Saletti un eccezionale 66,29% delle preferenze, mentre lo sfidante Michele Marchetti si ferma al 33,71%. Un successo oltre ogni precedente. E che si trattasse di una tendenza schiacciante lo si era capito già nel primo pomeriggio: alle 16.15 le proiezioni delineavano una vittoria netta. Con questo exploit, Saletti supera nettamente sé stesso rispetto al 2020, quando al primo colpo si era imposto con il 59,08%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bondeno, Saletti riscrive la storia. Riconfermato sindaco con record. E supera anche l’amico Fabbri

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Simone Saletti riconfermato sindaco di BondenoSimone Saletti è stato riconfermato sindaco di Bondeno, ottenendo il secondo mandato.

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Si parla di: Bondeno, Saletti riscrive la storia. Riconfermato sindaco con record. E supera anche l’amico Fabbri.

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