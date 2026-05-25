Simone Saletti riconfermato sindaco di Bondeno

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Saletti è stato riconfermato sindaco di Bondeno, ottenendo il secondo mandato. Ha superato nettamente il concorrente Michele Marchetti, con un risultato che gli ha garantito una vittoria significativa. La sua elezione è stata confermata con un largo vantaggio, senza indicare i numeri precisi. La vittoria permette a Saletti di continuare alla guida del Comune di Bondeno per altri cinque anni.

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Simone Saletti resta alla guida del Comune di Bondeno. Il sindaco uscente conquista il secondo mandato e si impone nettamente nella sfida contro Michele Marchetti, chiudendo con largo vantaggio la corsa elettorale aggiudicandosi 4.079 voti (66,29%). Marchetti, invece, resta con 2.074 voti (33. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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