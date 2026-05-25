Simone Saletti riconfermato sindaco di Bondeno

Notizia in breve

Simone Saletti è stato riconfermato sindaco di Bondeno, ottenendo il secondo mandato. Ha superato nettamente il concorrente Michele Marchetti, con un risultato che gli ha garantito una vittoria significativa. La sua elezione è stata confermata con un largo vantaggio, senza indicare i numeri precisi. La vittoria permette a Saletti di continuare alla guida del Comune di Bondeno per altri cinque anni.