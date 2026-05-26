Bonaccini blinda Salis | Improvvido parlare ora del suo futuro nazionale
Il presidente del Partito Democratico ha dichiarato che Silvia Salis sta concentrandosi sul suo ruolo di sindaca e ha definito prematuro parlare di un suo possibile futuro a livello nazionale. Bonaccini ha sottolineato che non è il momento di discutere di eventuali carriere politiche più ampie, evidenziando l’impegno attuale della sindaca nel suo incarico. La sua posizione è stata ribadita durante un evento a Genova, con la presenza del consigliere regionale Andrea Orlando.
“Silvia Salis sta pensando a fare bene la sindaca”. Così il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, intervenuto a Genova insieme al consigliere regionale Andrea Orlando, ha commentato le ipotesi su un possibile futuro politico nazionale della neo sindaca Silvia Salis.Bonaccini ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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