Bonaccini blinda Salis | Improvvido parlare ora del suo futuro nazionale

Notizia in breve

Il presidente del Partito Democratico ha dichiarato che Silvia Salis sta concentrandosi sul suo ruolo di sindaca e ha definito prematuro parlare di un suo possibile futuro a livello nazionale. Bonaccini ha sottolineato che non è il momento di discutere di eventuali carriere politiche più ampie, evidenziando l’impegno attuale della sindaca nel suo incarico. La sua posizione è stata ribadita durante un evento a Genova, con la presenza del consigliere regionale Andrea Orlando.