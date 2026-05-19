Massari blinda Cantergiani ora nel suo staff | Non firma atti | suo incarico trasparente e utile

Il sindaco di una città ha confermato l’assunzione di un ex esponente politico nel suo staff, con un incarico fiduciario part-time di 18 ore settimanali, che prevede un pagamento di circa 27mila euro lordi all’anno. La posizione non prevede la firma di atti ufficiali, ma si tratta di un ruolo che il primo cittadino definisce trasparente e utile. La collaborazione, iniziata alcuni mesi fa, è destinata a terminare alla fine del mandato amministrativo.

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