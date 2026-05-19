Massari blinda Cantergiani ora nel suo staff | Non firma atti | suo incarico trasparente e utile
Il sindaco di una città ha confermato l’assunzione di un ex esponente politico nel suo staff, con un incarico fiduciario part-time di 18 ore settimanali, che prevede un pagamento di circa 27mila euro lordi all’anno. La posizione non prevede la firma di atti ufficiali, ma si tratta di un ruolo che il primo cittadino definisce trasparente e utile. La collaborazione, iniziata alcuni mesi fa, è destinata a terminare alla fine del mandato amministrativo.
"Completa fiducia" a Gianluca Cantergiani, ex capogruppo Pd in Sala del Tricolore a Reggio assunto nei mesi scorsi dal sindaco Marco Massari nel suo staff, con un incarico fiduciario part-time di 18 ore settimanali da quasi 27mila euro lordi annui in scadenza a fine mandato. A ribadirla è lo stesso primo cittadino, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione firmata da dodici consiglieri di tutti i gruppi di opposizione (Coalizione Civica, Forza Italia Lega e Fratelli d’Italia), che nell’atto hanno chiesto "chiarimenti puntuali sui compiti effettivamente svolti" e sul suo eventuale coinvolgimento "nella gestione e nel coordinamento degli atti consiliari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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