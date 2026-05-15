Ultimissime Juve LIVE | Bernardo Silva torna a parlare del suo futuro contatti per Scalvini
Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mercato e i giocatori. Bernardo Silva ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro, mentre sono stati riportati contatti per il trasferimento di Scalvini. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire da vicino gli sviluppi delle trattative e gli aggiornamenti provenienti dal mondo bianconero. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale per offrire un quadro completo delle novità più recenti.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 maggio 2026. Scalvini Juventus: primissimo sondaggio per il centrale dell’Atalanta, valutato dalla Dea oltre 40 milioni. Le ultimissime. Ore 09.40 – Scalvini Juventus: la dirigenza bianconera avvia i contatti per il talento orobico che piace moltissimo a Luciano Spalletti per duttilità e tecnica Bernardo Silva esce allo scoperto: «Deciderò il mio futuro prima del Mondiale, vorrei tornare al Benfica ma in un altro momento». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LA JUVENTUS È SU BERNARDO SILVA: UN REGALO A PARAMETRO ZERO PER IL RINNOVO DI SPALLETTI
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