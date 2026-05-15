Ultimissime Juve LIVE | Bernardo Silva torna a parlare del suo futuro contatti per Scalvini

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mercato e i giocatori. Bernardo Silva ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro, mentre sono stati riportati contatti per il trasferimento di Scalvini. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire da vicino gli sviluppi delle trattative e gli aggiornamenti provenienti dal mondo bianconero. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale per offrire un quadro completo delle novità più recenti.

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