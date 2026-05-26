Bologna sotto i 35°C | Lepore lancia l’allarme per la salute pubblica
A Bologna, le temperature sono scese sotto i 35°C, portando l’amministrazione a lanciare l’allarme sulla salute pubblica. I nuovi provvedimenti regionali prevedono il blocco dei cantieri tra le 12:30 e le 16:00. Le attività lavorative saranno sospese in questa fascia oraria, in particolare in settori all’aperto. La misura riguarda le zone più colpite dal caldo, con l’obiettivo di tutelare lavoratori e cittadini.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi provvedimenti regionali i cantieri del tram?. Chi subirà il blocco delle attività lavorative tra le 12:30 e le 16:00?. Quali misure concrete adotterà il Comune per proteggere i quartieri?. Perché i sindacati chiedono l'intervento immediato della Regione?.? In Breve Sindacati Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Emilia-Romagna chiedono immediata riattivazione ordinanza anti-caldo.. Assessore Giovanni Paglia annuncia nuove norme regionali per la prossima settimana.. Nuovo divieto lavorativo previsto tra le 12:30 e le 16:00 per cantieri e agricoltura.. Rischio bollino rosso previsto per giovedì con allerta meteorologica di livello 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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