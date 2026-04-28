Piombo a Trenton | finisce il monitoraggio allarme salute pubblica

Dopo la conclusione della ricerca condotta da Stratton, il monitoraggio dei livelli di piombo nella zona di East Trenton è stato interrotto. Le autorità avevano avviato controlli per verificare la presenza di questa sostanza nell’ambiente e nella popolazione, ma recenti comunicazioni indicano che le attività di sorveglianza sono state concluse. Attualmente, non sono stati annunciati ulteriori interventi o analisi in corso nel quartiere.

?? Cosa sapere Fine monitoraggio piombo a East Trenton dopo la conclusione della ricerca di Stratton. Livelli di contaminazione nel suolo superano le 450 parti per milione secondo l'EPA. A Trenton, nel New Jersey, l'imminente laurea di un dottorando di Rutgers mette in ginocchio l'unico sistema di monitoraggio capillare del piombo che garantisce la sicurezza ambientale dei residenti di East Trenton. Il progetto di ricerca condotto da Stratton, che negli ultimi due anni ha analizzato il suolo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombo a Trenton: finisce il monitoraggio, allarme salute pubblica Notizie correlate Leggi anche: Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Salute e Ambiente: al via a San Bartolomeo in Galdo il piano straordinario di monitoraggio di ArpacTempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo comunica l’avvio ufficiale di una vasta e straordinaria campagna di...