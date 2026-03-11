Bologna in fiamme | il sindaco Lepore lancia un appello

Il sindaco di Bologna ha rivolto un appello alla popolazione locale in un momento di alta tensione sociale. La comunicazione è stata inviata direttamente ai cittadini, mentre la città si trova in una fase di fermento. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato alla calma. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa crisi.

Matteo Lepore ha inviato un messaggio diretto alla cittadinanza bolognese in un momento di forte tensione sociale. La lettera aperta affronta scontri recenti, proteste contro il Museo dei bambini e incidenti legati a simboli fascisti. Il primo cittadino chiede ai residenti di recuperare l’orgoglio civico per contrastare la violenza che minaccia la stabilità democratica della città. L’appello arriva mentre la città gestisce cantieri infiniti del tram e polemiche su nuovi centri di polizia. Le fonti indicano che il sindaco intende onorare le vittime storiche di Bologna, collegando il passato doloroso con le sfide attuali. L’obiettivo è chiaro: trasformare il malcontento in azione costruttiva senza cadere nella sopraffazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

