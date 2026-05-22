Lecce tregua fiscale e rottamazione | azzerati interessi e sanzioni

A Lecce, il Comune ha deciso di adottare una misura che prevede l’azzeramento di interessi e sanzioni per alcune cartelle di pagamento. La decisione arriva in un momento in cui ci sono crediti difficili da recuperare, milioni di euro di tributi non riscossi e famiglie alle prese con aumenti di costi e debiti accumulati. La soluzione proposta mira a offrire una pausa ai contribuenti e a facilitare la gestione dei debiti, anche se rimangono ancora molte questioni aperte sulla riscossione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tra crediti difficili da recuperare, milioni di euro di tributi non riscossi e famiglie ancora schiacciate dal peso di rincari e cartelle arretrate, Palazzo Carafa sceglie la strada della tregua fiscale. L’amministrazione di Adriana Poli Bortone apre alla possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria pagando soltanto l’imposta dovuta, con l’azzeramento di sanzioni e interessi accumulati negli anni. L’iniziativa si articolerà su due strumenti distinti ma complementari. Da una parte l’adesione alla “Rottamazione Quinquies”, prevista dalla normativa nazionale per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; dall’altra una definizione agevolata comunale relativa agli accertamenti tributari gestiti direttamente dall’ente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, tregua fiscale e rottamazione: azzerati interessi e sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cartelle senza sanzioni né interessi, via libera alla rottamazioneRaffadali approva la rottamazione delle cartelle esattoriali e apre alla possibilità, per cittadini e imprese, di regolarizzare la propria posizione... Scadenza 30 aprile 2026: azzerare sanzioni e interessi con la RottamazioneIl mese di aprile 2026 segna il termine ultimo per presentare la domanda per la rottamazione-quinquies, l’opportunità finale per sanare debiti... Via alla regolarizzazione agevolata per i contribuenti: cancellati sanzioni e interessi per favorire famiglie e impreseLECCE - Una risposta concreta, immediata e improntata all'equità sociale per sostenere famiglie e attività produttive in una fase economica ancora complessa. corrieresalentino.it Frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia: sequestro da 2 milioni di euroL'indagine dei finanzieri del comando provinciale di Lecce è stata coordinata dalla Procura di Foggia, che ha scoperto un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede ... quotidianodipuglia.it