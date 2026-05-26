La presidente della Banca Centrale Europea ha rifiutato la richiesta dell’Italia di maggiore flessibilità fiscale per affrontare l’aumento dei costi energetici. Questa decisione limita le possibilità del paese di modificare il bilancio per sostenere i consumi e le imprese. La BCE ha confermato la sua posizione di mantenere rigore sulle politiche fiscali, lasciando invariata la sua linea di gestione delle risorse finanziarie europee.

La presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha respinto la richiesta di flessibilità fiscale avanzata dall’Italia per contrastare l’impennata dei costi energetici. La decisione blocca ogni tentativo di deroga ai vincoli del Patto, imponendo il rispetto rigoroso delle norme vigenti sul bilancio. Il costo del rigore tra tassi e spese energetiche. L’allentamento delle regole fiscali era stato proposto come scudo contro i rincari dell’energia che gravano sulle casse dello Stato. Lagarde ha però ribadito la necessità di attenersi alle regole stabilite, negando così lo spazio per manovre correttive che riducano il deficit nazionale. Per le famiglie e le imprese italiane, questa chiusura significa che la spesa pubblica non potrà essere utilizzata per assorbire direttamente l’aumento delle bollette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette e deficit: il no di Lagarde blocca la flessibilità dell’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Deficit al 3,1%: il nodo Superbonus blocca i conti dell’ItaliaL'Istat ha comunicato che il deficit dell’Italia per il 2025 si attesterà al 3,1 per cento del prodotto interno lordo, considerando anche gli 8,4...

Italia sotto l’occhio UE: il buco del Superbonus blocca il deficitL’Italia si trova sotto osservazione da parte dell’Unione Europea a causa di un deficit che si è mantenuto stabile a circa 600 milioni di euro, a...

Temi più discussi: Bollette, Meloni chiede all'Ue di cambiare il Patto di stabilità: pressing sulle spese per l'energia; Manovra correttiva esclusa, Meloni incalza la UE e Giorgetti porta il caro energia al G7; Caro energia, stangata da 3 miliardi sul terziario; Quanto costano agli italiani i rincari di carburanti, luce e gas?.

La Meloni ha chiesto circa 20 mld di deficit in più per il caro-bollette, e la UE ha detto no ieri. Il petrolio era a 60$ al barile e ora è a 110$ al barile... Giorgia e Giorgetti non hanno soldi per le accise ora per il resto dell'anno. @GiovanniZibordi --------------------- x.com

Bollette e assicurazioni: l’indecisione costa agli italiani 1,3 miliardi l’anno. Le cause sono paura di sbagliare, poco tempo e difficoltà di scelta, così si aspettano fino a oltre due mesi prima di cambiare fornitore reddit

Bollette, Meloni chiede all’Ue di cambiare il Patto di stabilità: pressing sulle spese per l’energiaMeloni chiede all'Ue di estendere le deroghe del Patto di stabilità anche alle spese per l'energia per far fronte al caro bollette ... fanpage.it

Perché l’Ue concede flessibilità per la difesa ma non per abbassare le bollette? Ecco cosa potrebbe accadere in autunnoUE, energia e conti pubblici italiani: il braccio di ferro su flessibilità e bollette e cosa può cambiare per famiglie e imprese. tag24.it