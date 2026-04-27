Italia sotto l’occhio UE | il buco del Superbonus blocca il deficit

L’Italia si trova sotto osservazione da parte dell’Unione Europea a causa di un deficit che si è mantenuto stabile a circa 600 milioni di euro, a causa di un’incertezza legata al Superbonus. Nonostante siano stati adottati interventi, il rapporto tra debito pubblico e PIL non è sceso sotto la soglia del 3 per cento prevista dai parametri europei. La situazione finanziaria dello Stato resta sotto stretta vigilanza.

? Cosa sapere Il deficit italiano resta bloccato per 600 milioni dopo il buco del Superbonus.. Il rapporto debitoPIL non scende sotto la soglia 3 prevista dall'Unione Europea.. Il deficit italiano resta bloccato nella procedura d’infrazione europea per un margine di soli 600 milioni di euro, dopo che le spese legate al superbonus hanno rivelato una mancanza di vigilanza per un totale di 9,6 miliardi. L’equilibrio tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non è riuscito a scendere sotto la soglia critica del numero 3 prevista dalle norme dell’Unione Europea. Nonostante le aspettative di una gestione più fluida, il rapporto non ha toccato quel 2,9 ipotizzato da Tommaso Foti nei giorni passati durante un intervento televisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia sotto l’occhio UE: il buco del Superbonus blocca il deficit Notizie correlate Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... Leggi anche: Deficit al 3,1% nel 2025, l’Italia resta sotto procedura Ue Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Praga - L'AERO Italy punta il Czech Aerobic Open con una formazione di belle promesse; Sole e caldo, poi i temporali: quando cambia il meteo e per quanto tempo; WWE Mania in Italia: 7 gadget imperdibili sotto i 20€ per WrestleMania 42; Ogni promessa è debito pubblico L’agonia di Meloni, il narcisismo di Conte e l’Italia che non si sente tanto bene. Italia, Scamacca in gruppo: allenamento sotto gli occhi di Gravina e BuffonL'Italia guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso si sta preparando in vista di una - se non della - più importante sfida nel corso della recente storia azzurra: la finale degli spareggi contro ... calciomercato.com Giovedì 15 maggio 2025, Frattaminore in Rosa. Giro d’Italia, sotto un cielo grigio, Frattaminore in festa per il passaggio della carovana rosa. Giovedì 15 maggio 2025, nella sesta tappa Potenza - Napoli, per la prima volta Frattaminore ha avuto l'onore di poter - facebook.com facebook (Adnkronos) - Italia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Domina il bel tempo anche in questo fine settimana, ma occhio alle nubi che faranno capolino nei prossimi giorni con qualche episodio #Initalia #Meteo x.com