L'Istat ha comunicato che il deficit dell’Italia per il 2025 si attesterà al 3,1 per cento del prodotto interno lordo, considerando anche gli 8,4 miliardi di euro relativi al Superbonus. La cifra indica una variazione rispetto agli anni precedenti e tiene conto delle spese legate a questa misura fiscale. La questione del Superbonus, infatti, rappresenta un elemento chiave nella definizione dei conti pubblici del paese.

? Cosa sapere L'Istat fissa il deficit italiano al 3,1% per il 2025 includendo 8,4 miliardi Superbonus.. Il dato mantiene l'Italia sotto la procedura europea per disavanzo eccessivo nonostante i conti Tesoro.. Il deficit italiano per il 2025 viene fissato al 3,1% dopo la decisione dell’Istat di blindare le spese legate al Superbonus, impedendo al Paese di scendere sotto la soglia critica del 3% nonostante i conti corretti dal Tesoro. Durante l’audizione sul Documento di finanza pubblica, Chelli ha difeso la linea dell’Istituto sostenendo che la validazione dei conti risponde esclusivamente ai regolamenti europei e all’autonomia tecnica dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit al 3,1%: il nodo Superbonus blocca i conti dell’Italia

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