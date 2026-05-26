Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 26 Maggio 2026, un valore di 0,126 €kWh (pari a 126 €MWh). Si tratta di un aumento dell’8,2% rispetto a ieri e di un valore superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni ( 0,112 €kWh ) sia a quella degli ultimi 30 giorni ( 0,118 €kWh ). Il PUN rappresenta il riferimento principale per il mercato libero, dove i fornitori propongono offerte spesso legate all’andamento di questo indice. L’attuale livello, pur non essendo vicino ai massimi del mese (146,46 €MWh, ovvero 0,146 €kWh), si colloca comunque sopra la media recente, segnalando una fase di rialzo dei prezzi all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,126 €/kWh – 26 Maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,108 €/kWh – 26 Aprile 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi 26 aprile 2026 un valore di 0,108 euro per kilowattora, pari a 107,73 euro per...

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,100 €/kWh – 2 Maggio 2026Oggi, 2 maggio 2026, il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, indicato dal PUN, è salito a 0,100 euro per kilowattora, pari a circa...

Temi più discussi: PUN e PSV di oggi, 21 maggio: prezzi in discesa; Bonus Bollette 2026 in Arrivo: a chi spetta e come ottenerlo; PUN luce e PSV gas 20 maggio: il prezzo del gas continua a salire; Bollette luce e gas, quanto costerà l’estate 2026? Il confronto con il 2022.

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,116 €/kWh – 25 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 25 Maggio 2026, un valore di 0,116 ... quifinanza.it

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 25 Maggio 2026, il valore medio del ... quifinanza.it