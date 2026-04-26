Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi 26 aprile 2026 un valore di 0,108 euro per kilowattora, pari a 107,73 euro per megawattora. Si tratta del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questa variazione si verifica mentre il prezzo del PUN mostra un aumento rispetto alle giornate precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 26 Aprile 2026, un valore di 0,108 €kWh (107,73 €MWh). Rispetto alla giornata precedente, il prezzo segna un rialzo del 3,3%. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,109 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è pari a 0,122 €kWh, evidenziando un calo dell’11,5% rispetto al mese precedente. Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento per la formazione dei prezzi delle offerte variabili. Tuttavia, il costo finale in bolletta per i consumatori comprende anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che possono portare il prezzo effettivo a valori superiori rispetto al solo PUN.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,108 €/kWh – 26 Aprile 2026

Notizie correlate

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,102 €/kWh – 19 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica...

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,111 €/kWh – 20 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Aggiornamento PUN e PSV di oggi, giovedì 16 aprile; Offerte luce e gas Enel aprile 2026: scopri le promo per risparmiare!; Modello ISEE per bonus bollette luce e gas: quale soglia e come calcolarlo online?; Bollette gas e luce: rincari record, 9 su 10 italiani scelgono il prezzo fisso.

Offerte luce per contatori da 3kW ad aprile 2026: sconti in bolletta fino a 80€Confronta le offerte luce di aprile 2026 per contatori 3kW: tariffe a prezzo fisso o indicizzato, bonus e sconti fino a 80 euro per risparmiare in bolletta. facile.it

Bollette in impennata per le tensioni internazionali: come trovare offerte luce e gasI telegiornali e i titoli dei quotidiani li leggiamo tutti: la tensione è globale ed era inevitabile che potesse riflettersi sulla quotidianità di ognuno di ... corrieresalentino.it

Vuoi ridurre davvero la bolletta Passa al fotovoltaico di E.ON e inizia a risparmiare sulla bolletta luce. Mettiti al riparo dall’aumento dei prezzi dell’energia e raggiungi la massima efficienza energetica con un sistema di accumulo. Scopri nell’articol - facebook.com facebook