Domani si prevede il picco di caldo in Europa, con temperature fino a 37°C in Lombardia e Piemonte. La Francia segnala un allarme canicola, mentre Amsterdam ha sospeso le esercitazioni militari a causa delle alte temperature. La prima ondata di calore dell’estate 2026 si verifica già a fine maggio, prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Roma, 26 maggio 2026 – Non ha atteso nemmeno l’ingresso del mese di giugno la prima ondata di calore dell’estate 2026. Con largo anticipo rispetto al passato le temperature fanno registrare una fiammata africana con allerta da bollino arancione già oggi, martedì 26 maggio, in 12 città. Ma è caldo record in gran parte d’Europa. Nella morsa della canicola soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Galles e Irlanda, ma il caldo anomalo sta guadagnando terreno anche sul comparto europeo centrale in particolare su Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e parte dei Balcani. Oltre 100 stazioni meteorologiche hanno superato il proprio record di temperatura massima per il mese di maggio, soprattutto tra Francia, Cornovaglia e Inghilterra meridionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bolla calda in Europa, domani il picco: fino a 37° su Lombardia e Piemonte. Allarme canicola in Francia. Amsterdam ferma le esercitazioni militari

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