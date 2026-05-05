In Lombardia, il mese di maggio ha portato condizioni atmosferiche insolite, con temporali intensi e temperature che sono scese notevolmente rispetto ai giorni precedenti. Dopo un periodo caratterizzato da temperature sopra i 25 gradi, la regione si è trovata ad affrontare un calo improvviso e repentino. Le previsioni meteo indicano che questa situazione potrebbe proseguire nei prossimi giorni, mantenendo un clima più fresco e instabile.

Milano, 5 maggio 2026 – Dopo una lunga fase di tempo quasi estivo (con punte anche sopra i 25 gradi) oggi la Lombardia si è svegliata in un’altra stagione. Cielo grigio, pioggia battente e temperature in calo dal sapore autunnale, sebbene si sia ormai in piena primavera. Non solo: sulle Alpi occidentali dai 1800 metri torna a fare capolino anche la neve. Niente di inatteso, del resto: la svolta meteo era stata ampiamente annunciata nei giorni scorsi. Per il resto della settimana altri due impulsi instabili transiteranno sull'Italia portando nuvole e piogge, più intense e continue sul Nord. Con l'arrivo del weekend è possibile una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico: condizioni di tempo più asciutto sono attese tra sabato e domenica, salvo qualche temporale al Nord.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maggio che sa di autunno: in Lombardia forti temporali e temperature a picco. Fino a quando? Le previsioni meteo

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