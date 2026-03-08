Cosa succede nei cieli pugliesi | più aerei militari in volo esercitazioni o perlustrazione? Le rotte e le mappe

Nei cieli pugliesi si registrano un aumento di voli di aerei militari che solcano l’aria, sollevando domande sulle ragioni di questa presenza. Le rotte percorse e le mappe di volo indicano un’attività più intensa rispetto al passato, mentre le esercitazioni militari sembrano coinvolgere diverse unità. La situazione internazionale, con tensioni in Medio Oriente, sembra influenzare le operazioni in questa regione.

Aerei militari in volo sui cieli pugliesi. Venti di guerra, semplici esercitazioni o chissà. La crisi in Medio Oriente - con gli attacchi in Iran e le risposte di Teheran si fa sentire anche da questa parte dell’Europa e dell’Italia, nonostante le rassicurazioni del governo e della premier Giorgia Meloni sul fatto che il Paese «non è in guerra e non vuole entrarci». Chi abita nei pressi di un aeroporto militare negli ultimi giorni avrà certamente notato un fermento diverso. E non è una novità quando scoppia una crisi internazionale: fu così per la guerra in Ucraina, come per il conflitto israelo-palestinese. Non solo le segnalazioni dei residenti: gli aerei in volo sono facilmente analizzabili tramite qualunque tool che registra le rotte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

