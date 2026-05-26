Bochicchio | ‘Nuove norme rischiose per i comuni montani della Basilicata

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere regionale ha annunciato un appello urgente in merito alle nuove norme nazionali per i Comuni montani e le aree interne della Basilicata, evidenziando i rischi associati a queste regolamentazioni. La comunicazione è stata fatta lunedì 25 maggio 2026. Le norme sono considerate particolarmente restrittive per i territori montani e le zone interne della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle norme o sui possibili impatti.

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Lunedì 25 maggio 2026, il consigliere regionale Bochicchio ha lanciato un appello urgente per proteggere i Comuni montani e le aree interne della Basilicata dalle nuove rigide normative nazionali. Il capogruppo di Avs-Psi-Lbp ha denunciato come la recente decisione del Governo possa colpire duramente la vivibilità dei borghi attraverso criteri troppo legati alla sola pendenza e all’altimetria. La questione tocca da vicino la realtà di molti piccoli centri lucani, dove la geografia non è solo un dato tecnico ma una sfida quotidiana vive tra i monti. Secondo Bochicchio, senza una strategia politica concreta che metta al centro questi territori, l’intera regione rischia di non avere un futuro sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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