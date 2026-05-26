Bochicchio | ‘Nuove norme rischiose per i comuni montani della Basilicata

Notizia in breve

Il consigliere regionale ha annunciato un appello urgente in merito alle nuove norme nazionali per i Comuni montani e le aree interne della Basilicata, evidenziando i rischi associati a queste regolamentazioni. La comunicazione è stata fatta lunedì 25 maggio 2026. Le norme sono considerate particolarmente restrittive per i territori montani e le zone interne della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle norme o sui possibili impatti.