Bochicchio | serve un confronto sul futuro della Basilicata post-petrolio

Il futuro della Basilicata dopo la fine delle concessioni petrolifere al 2028 è al centro di un dibattito tra esperti e rappresentanti istituzionali. Si discute su quali effetti avrà la scadenza sulle attività economiche locali e sulle strategie da adottare per evitare un vuoto occupazionale. La questione riguarda anche le modalità per garantire una transizione sostenibile e per pianificare lo sviluppo di alternative economiche nella regione.

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