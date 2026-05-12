Bochicchio | serve un confronto sul futuro della Basilicata post-petrolio
Il futuro della Basilicata dopo la fine delle concessioni petrolifere al 2028 è al centro di un dibattito tra esperti e rappresentanti istituzionali. Si discute su quali effetti avrà la scadenza sulle attività economiche locali e sulle strategie da adottare per evitare un vuoto occupazionale. La questione riguarda anche le modalità per garantire una transizione sostenibile e per pianificare lo sviluppo di alternative economiche nella regione.
?? Punti chiave Cosa accadrà all'economia lucana quando scadranno le concessioni petrolifere? Come potrà la Regione evitare il vuoto economico dopo il 2028? Chi dovrà garantire il lavoro ai dipendenti del settore estrattivo? Quali nuove fonti energetiche sostituiranno il petrolio in Basilicata??? In Breve Scadenza concessioni petrolifere fissata tra il 2028 e il 2029. Gianni De Michelis aveva previsto l'impatto energetico sul benessere collettivo. Transizione deve bilanciare sostenibili .🔗 Leggi su Ameve.eu
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