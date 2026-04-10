Il 14 aprile 2026 alle 15.00, l’Aula Dinardo di via Verrastro 4 sarà il luogo di una seduta ordinaria del Consiglio regionale della Basilicata. La riunione si concentrerà su temi legati alla tutela agroalimentare e alle nuove norme sul welfare. La seduta, prevista nel pomeriggio, coinvolgerà i consiglieri regionali in un confronto su queste questioni.

Il prossimo martedì 14 aprile 2026, alle ore 15.00, l’Aula Dinardo di via Verrastro 4 ospiterà la seduta ordinaria del Consiglio regionale della Basilicata. L’incontro, che si svolgerà presso il Palazzo della Giunta regionale, vedrà Marcello Pittella impegnato in una comunicazione riguardante la revisione delle norme relative all’origine doganale per i prodotti del settore agroalimentare, aprendo un confronto tecnico su un tema cardine per l’economia territoriale. Dalla tutela del comparto agricolo alla gestione delle risorse idriche e sociali. L’agenda legislativa prevista per la sessione di metà aprile tocca pilastri fondamentali dello sviluppo lucano, partendo dalla protezione della filiera produttiva primaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: tra tutela agroalimentare e nuove norme sul welfare

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