La squadra Juniores della Bocciofila Castelfidardo ha vinto il titolo di campione d’Italia nella specialità raffa per il secondo anno consecutivo. La vittoria è stata confermata dopo le finali disputate in questa stagione. La squadra ha ottenuto il risultato in una competizione nazionale con diverse partecipanti. La vittoria segue il successo dell’anno precedente, consolidando la posizione della squadra nel panorama nazionale.

La Bocciofila Castelfidardo concede il bis. Per il secondo anno consecutivo la squadra Juniores si è laureata campione d’Italia delle bocce, specialità raffa. Da Campobasso 2025 alla bresciana Castel Mella 2026 non è cambiato niente per il primo gradino del podio. I biancoverdi di coach Marco Caimmi partivano con i favori del pronostico e l’hanno rispettato. Con il titolo in tasca e con un anno in più d’esperienza (l’ossatura della squadra è la stessa del 2025) tutto sembrava portare al bis. E così è stato. La final four è stata sostanzialmente dominata con un 5-1 nella semifinale contro la Flaminio Roma e un 5-2 in finale contro i pugliesi della Martanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocce Bis di Castelfidardo. Si laurea campione d’Italia

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