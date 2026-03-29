Valsugana strapazza Villorba e si laurea campione d' Italia

Il Valsugana ha conquistato il titolo di campione d’Italia femminile di rugby il 29 dicembre al campo neutro di Rovigo, davanti a circa 1.500 spettatori. La squadra padovana ha battuto Villorba nella finale, completando così una stagione di successi. La partita si è svolta presso lo stadio Mario Battaglini e ha concluso il torneo nazionale di rugby femminile.

Oggi 29 marzo sul neutro di Rovigo la compagine femminile padovana di rugby ha vinto contro le trevigiane 35-3, conquistando il sesto scudetto della storia. Il successo è stato salutato anche dal sindaco Sergio Giordani Campionesse d'Italia. Oggi 29 dicembre sul neutro Mario Battaglini di Rovigo, davanti a 1.500 spettatori la compagine padovana femminile del Valsugana ha vinto lo scudetto di rugby, mettendo la ciliegina sulla torta ad una stagione con i fiocchi. Punteggio finale senza storia: 35-3 per le padovane contro il Villorba. Per Valsugana è il sesto titolo nazionale. Giusto sottolineare che la stagione appena conclusa l'ha vista sempre imbattuta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Valsugana strapazza Villorba e si laurea campione d'Italia Articoli correlati Rugby femminile, Serie A Èlite: Valsugana batte Villorba e si laurea campione d’Italia!Dopo due finali consecutive perse proprio contro il Villorba, il Valsugana si prende una rivincita tanto attesa e lo fa in maniera autoritaria,... Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba e Valsugana volano in finale scudettoSaranno Arredissima Villorba Rugby e Valsugana Rugby Padova a giocarsi sabato prossimo, 29 marzo, allo stadio Battaglini di Rovigo il titolo 2026... Contenuti utili per approfondire Valsugana strapazza Rugby femminile, Serie A Èlite: Valsugana batte Villorba e si laurea campione d’Italia!Dopo due finali consecutive perse proprio contro il Villorba, il Valsugana si prende una rivincita tanto attesa e lo fa in maniera autoritaria, dominando ... oasport.it Rugby femminile: Valsugana campione d'Italia, Villorba battuto 35-3Il Valsugana si è laureato campione d’Italia nel rugby femminile, conquistando lo scudetto della Serie A Élite con una prestazione dominante contro il Villorba. La finale, disputata allo stadio Mario ... it.blastingnews.com