Rosetti della kickboxing Macerata da applausi A Riccione si laurea campione d’Italia

A Riccione, Leonardo Rosetti della Kickboxing Macerata ha vinto il titolo italiano ai campionati assoluti FederKombat nelle specialità da ring. La competizione si è svolta nel capoluogo romagnolo e ha visto Rosetti salire sul podio dopo aver superato gli avversari nelle varie sfide. La vittoria ha portato applausi e riconoscimenti per l’atleta marchigiano.

Leonardo Rosetti della Kickboxing Macerata ha conquistato a Riccione il titolo italiano ai campionati italiani assoluti FederKombat nelle specialità da ring. Rosetti ha vinto ai punti contro il forte atleta nigeriano naturalizzato italiano Yusuf Endurance, proveniente da Napoli. Per il 22enne Rosetti si tratta di un successo atteso e inseguito da cinque anni: nelle precedenti edizioni era sempre salito sul podio, ma stavolta è riuscito finalmente a conquistare il gradino più alto. Con questa affermazione si aprono anche le porte della Nazionale. Il titolo arriva dopo il successo ottenuto a gennaio ad Atene in Coppa Europa e gli vale la convocazione con la Nazionale gli Europei che si terranno a novembre in Macedonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

