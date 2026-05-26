Bob Sinclar e Davide Squillace tra i grandi ospiti del weekend firmato Villa delle Rose

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, la Villa delle Rose ha ospitato un lungo week-end di musica con un evento chiamato Clorophilla. Tra gli ospiti principali, il DJ francese Bob Sinclar si è esibito in console, affiancato da Ciuffo, Nicola Zucchi e Tanja Monies. La serata è iniziata nel tardo pomeriggio e ha proseguito fino a notte fonda, attirando numerosi appassionati di musica dance.