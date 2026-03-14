Tra le nuove entrate più ascoltate questa settimana nelle radio italiane c’è il brano “I Can’t Wait” di Bob Sinclar, che si posiziona in cima alla classifica delle ‘Highest New Entries’ secondo EarOne. La canzone di Sinclar ha registrato il maggior numero di ascolti tra le novità, confermando il suo successo in radio.

PARIGI – Bob Sinclar colpisce ancora. “I Can’t Wait” è la più ascoltata tra le ‘Highest New Entries’ della settimana nelle classifiche EarOne. “I Can’t Wait” rinasce oggi grazie alla produzione del celebre dj e alla voce di Kiesza, cantautrice canadese diventata popolare a livello globale con la hit “Hideaway”. Sinclar ha voluto riaccendere le sensazioni dell’era dance prima della tempesta dei social media, creando un ponte tra le epoche: l’emozione degli anni Ottanta, il ritmo degli anni duemila, e l’attitudine contemporanea. L’intramontabile brano conobbe un successo senza confini grazie al suo groove e a un memorabile riff di basso, anticipando tecniche di produzione vocale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “I Can’t Wait” di Bob Sinclar è la più ascoltata in radio tra le new entries della settimana

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