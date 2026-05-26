Bluvertigo a Rock in Roma 2026

I Bluvertigo chiudono l’edizione 2026 di Rock in Roma, con un concerto all’Ippodromo di Capannelle il 18 luglio. La band si esibirà nell’ultimo giorno della manifestazione, che si svolge in diverse location della città. La loro performance segna la conclusione dell’evento musicale di questa edizione. La data è stata annunciata ufficialmente e i biglietti sono disponibili.

I Bluvertigo chiudono l'edizione 2026 di Rock in Roma. Appuntamento all'Ippodromo di Capannelle il 18 luglio. Il concerto avrà inizio alle ore 21,45, con apertura cancelli alle ore 18. Biglietti in vendita su Ticketone.Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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