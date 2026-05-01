Dal 5 all'11 maggio, sei linee ferroviarie tra Rho e Gallarate resteranno ferme a causa di lavori di potenziamento tecnologico. La sospensione dei servizi durerà una settimana e riguarda i treni che operano su questa tratta, con variazioni nei collegamenti previsti durante il periodo. La misura è stata comunicata dalle autorità responsabili per consentire l’esecuzione degli interventi di miglioramento infrastrutturale.

?? Cosa sapere Blocco ferrovie Rho-Gallarate dal 5 all'11 maggio per lavori di potenziamento tecnologico. Sospese sei linee ferroviarie tra Lombardia, Piemonte e Ticino con autobus sostitutivi Trenord. Dal 5 all'11 maggio 2026, la chiusura del tratto ferroviario tra Rho e Gallarate bloccherà il passaggio di sei linee diverse, costringendo migliaia di pendolari a cambiare radicalmente i propri spostamenti quotidiani verso Milano. La notizia arriva proprio mentre le famiglie si preparano a con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Rho-Gallarate: 6 linee ferme per una settimana a maggio

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