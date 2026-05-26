Blitz nel locale cliente scoperto a spacciare e licenza sospesa 15 giorni

Un cliente è stato scoperto mentre spacciava droga all’interno di un locale e arrestato. La licenza del locale è stata sospesa per quindici giorni. Durante il blitz, le forze dell’ordine hanno proceduto con il fermo dell’uomo e hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sull’operazione.

Lo hanno scoperto mentre spacciava all'interno di un locale. Lui è stato arrestato e al locale è stata sospesa la licenza per quindici giorni. Il Questore di Arezzo ha emesso da oggi il provvedimento nei confronti di un locale cittadino “regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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