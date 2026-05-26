La polizia ha sgomberato l'ex Stamoto a Bologna, denunciando 11 occupanti stranieri. Durante l’intervento, gli agenti hanno identificato e accompagnato in questura i presenti. Nessun ferito segnalato. L’area è stata messa sotto sequestro. La polizia ha riferito di aver agito in seguito a segnalazioni di occupazioni abusive. La zona rimane sotto sorveglianza in attesa di ulteriori sviluppi.

Bologna, 26 maggio 2026 – Nuovo intervento della Polizia all'ex caserma Stamoto di Bologna. A partire dalle prime ore di stamattina, infatti, la Questura ha disposto lo svolgimento di un servizio di controllo straordinario all'interno dell'area, al fine di contrastare la situazione di degrado urbano che agevola la commissione di attività illegali con riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica. L’area che si estende per circa 120mila metri quadrati, è stata più volte, in passato oggetto di raduni illegali e utilizzata come sede per attività di spaccio". https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacastamoto-la-rigenerazione-spunta-un-41c91566 Polizia: “Undici stranieri denunciati, avevano abusivamente fatto accesso nell’ex caserma”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz della polizia all’ex Stamoto: denunciati 11 occupanti stranieri

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