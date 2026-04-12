Blitz al Vomero della polizia denunciati parcheggiatori abusivi | decine di controlli ad auto e ristoranti

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento nel quartiere del Vomero, concentrandosi su attività illegali legate ai parcheggi e alla sicurezza. Durante i controlli sono state identificate circa ottanta persone e sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi. L’operazione ha coinvolto anche il controllo di auto e ristoranti presenti nella zona.