Blitz della polizia in un' immobile che ospitava 23 cittadini stranieri

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in un edificio che ospitava 23 cittadini stranieri. L'operazione si è svolta nei territori di Fondi e Monte San Biagio, coinvolgendo il personale del commissariato di polizia e la polizia locale. L'intervento fa parte di un'attività mirata al contrasto dell'immigrazione clandestina nella zona.

Un servizio di contrasto all'immigrazione clandestina ha riguardato i territori di Fondi e Monte San Biagio, impegnando gli agenti del commissariato di polizia con il supporto della polizia locale. I controlli si sono concentrati su un complesso di Monte San Biagio, dove erano state segnalate.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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