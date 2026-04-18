Blitz della polizia in un' immobile che ospitava 23 cittadini stranieri

Da latinatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in un edificio che ospitava 23 cittadini stranieri. L'operazione si è svolta nei territori di Fondi e Monte San Biagio, coinvolgendo il personale del commissariato di polizia e la polizia locale. L'intervento fa parte di un'attività mirata al contrasto dell'immigrazione clandestina nella zona.

Un servizio di contrasto all'immigrazione clandestina ha riguardato i territori di Fondi e Monte San Biagio, impegnando gli agenti del commissariato di polizia con il supporto della polizia locale. I controlli si sono concentrati su un complesso di Monte San Biagio, dove erano state segnalate.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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