Blitz dei carabinieri in Gad | tre arresti nel quartiere caldo tra furti e spaccio

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 23 e il 25 marzo, i carabinieri hanno effettuato un intervento nel quartiere Gad e zone vicine, portando a tre arresti. Le operazioni hanno riguardato principalmente furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati sequestrati diversi oggetti e sostanze illegali. L’attività mira a ridurre la presenza di reati predatori e traffico di droga nel quartiere.

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri. Da sabato 23 a lunedì 25, infatti, il Gad e le aree limitrofe sono state messe a setaccio dai militari: il bilancio delle attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti è di 3. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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