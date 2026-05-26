Blitz dei carabinieri in Gad | tre arresti nel quartiere caldo tra furti e spaccio

Tra il 23 e il 25 marzo, i carabinieri hanno effettuato un intervento nel quartiere Gad e zone vicine, portando a tre arresti. Le operazioni hanno riguardato principalmente furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati sequestrati diversi oggetti e sostanze illegali. L’attività mira a ridurre la presenza di reati predatori e traffico di droga nel quartiere.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri. Da sabato 23 a lunedì 25, infatti, il Gad e le aree limitrofe sono state messe a setaccio dai militari: il bilancio delle attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti è di 3. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Blitz dei carabinieri: 24 arresti per traffico di coca

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