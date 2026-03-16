Ferrara blitz in via San Giacomo | 20enne arrestato per spaccio nel quartiere GAD

A Ferrara, nel quartiere GAD, i Carabinieri hanno effettuato un blitz in via San Giacomo e arrestato un ragazzo di 20 anni per spaccio di droga. Durante l’operazione sono state sequestrate diverse dosi di hashish e una somma di denaro. L’arresto è stato eseguito in seguito a controlli di routine nel quartiere.

Un arresto e una segnalazione alla Prefettura nel quartiere GAD di Ferrara, dove un 20enne è stato fermato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. Operazione dei Carabinieri nel quartiere GAD Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante un servizio coordinato di pattugliamento nel quartiere GAD di Ferrara. I militari, impegnati nella lotta contro i reati in materia di stupefacenti, hanno concentrato la loro attenzione su via San Giacomo, una delle arterie principali della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ferrara, blitz in via San Giacomo: 20enne arrestato per spaccio nel quartiere GAD Articoli correlati Blitz antidroga nel quartiere San Leone: scoperta in casa di un giovane una mini-base per lo spaccioLa polizia ha effettuato un servizio mirato di controllo nel quartiere San Leone, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di... San Giovanni Incarico, arrestato 20enne per spaccio, sequestrati crack, cocaina e 2.500 euroUn nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno nel frusinate. Altri aggiornamenti su San Giacomo Discussioni sull' argomento Degrado urbano, lo spaccio di eroina non si ferma: in due finiscono nei guai; Compravendita di droga per strada con il pusher che il volto travisato: blitz dei militari; Nota un uomo sospetto dai cassonetti, avverte l'Esercito: trovati 55 grammi di hashish; Donna ferita in casa con un coltello, polizia sul posto: sospetti sul marito. Ferrara, blitz in via San Giacomo: 20enne arrestato per spaccio nel quartiere GADUn 20enne è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga nel quartiere GAD di Ferrara. Sequestrate dosi di hashish e denaro. virgilio.it Al collaudo la struttura in via San Cilino. A San Giacomo finiti i lavori Pnrr: ora si passa alla fase finale - facebook.com facebook