Afragola blitz contro clan Moccia | 26 arresti tra droga e estorsioni

Nella città di Afragola, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di 26 persone appartenenti al clan Moccia. L’intervento si è concentrato su attività illegali come il traffico di droga, le estorsioni e la gestione di attività criminali dall’interno delle carceri. L’operazione è partita da un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha ricostruito i collegamenti tra i membri del clan e le loro attività illecite.

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Afragola, operazione DDA contro il clan Moccia: 26 arresti per traffico di droga, estorsioni e gestione criminale dal carcere. Afragola, maxi operazione contro il clan Moccia. Maxi operazione antimafia ad Afragola, dove i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, riguarda soggetti ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, traffico di droga, estorsioni e altri gravi reati. A darne notizia una comunicazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica Custodia in carcere e divieti di dimora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Afragola, blitz contro clan Moccia: 26 arresti tra droga e estorsioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Afragola, blitz antimafia: 26 arresti per il clan Moccia Sullo stesso argomento Afragola, blitz contro il clan Moccia: arresti tra estorsioni e spaccio? Punti chiave Come facevano i boss in carcere a comandare le strade? Quali attività economiche venivano colpite dalle estorsioni del clan? Come... Camorra ad Afragola, 26 arresti tra i "panzarottari": i Moccia davano ordini dal carcere per estorsioni e drogaSono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su un’articolazione del clan Moccia attiva ad Afragola. #Camorra Blitz dei Carabinieri all'alba ad #Afragola (Napoli): 26 misure cautelari (23 gli arresti) su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono legati ai Panzarottari, del clan Moccia. Le accuse: spaccio, estorsioni a imprenditori e commercianti con atti x.com Afragola, blitz contro il clan Moccia: 26 arresti tra estorsioni e drogaBlitz dei carabinieri su richiesta della Dda di Napoli. Nel mirino i Panzarottari, articolazione del clan Moccia di Afragola: 23 persone in carcere, 3 con divieto di dimora ... internapoli.it Afragola, blitz contro il clan legato ai Moccia: 26 arresti tra estorsioni, droga e ordini impartiti dal carcereMaxi operazione dei Carabinieri e della DDA di Napoli ad Afragola: 26 misure cautelari contro un’articolazione del clan Moccia. ilgazzettinovesuviano.com