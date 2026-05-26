Blitz antidroga scoperta centrale dello spaccio 32 arresti tra Calabria e Sicilia | i nomi

Notizia in breve

All’alba è iniziata un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di 32 persone tra Calabria e Sicilia. Le forze dell’ordine hanno scoperto una centrale di spaccio e sequestrato droga e denaro durante le perquisizioni. L’operazione ha coinvolto diverse squadre e ha portato alla cattura dei sospettati, ritenuti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti tra le due regioni. Sono stati inoltre sequestrati veicoli e attrezzature utilizzate per il trasporto e la gestione dello stupefacente.