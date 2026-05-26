Blitz antidroga scoperta centrale dello spaccio 32 arresti tra Calabria e Sicilia | i nomi
All’alba è iniziata un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di 32 persone tra Calabria e Sicilia. Le forze dell’ordine hanno scoperto una centrale di spaccio e sequestrato droga e denaro durante le perquisizioni. L’operazione ha coinvolto diverse squadre e ha portato alla cattura dei sospettati, ritenuti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti tra le due regioni. Sono stati inoltre sequestrati veicoli e attrezzature utilizzate per il trasporto e la gestione dello stupefacente.
All’alba è scattata una vasta operazione che ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti tra Calabria e Sicilia. Gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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