Estorsioni spaccio e aste pilotate | blitz di mafia tra Sperone e Brancaccio i nomi delle 32 persone fermate
Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione tra le zone di Sperone e Brancaccio, fermando 32 persone. Le indagini hanno portato all'identificazione di soggetti coinvolti in attività di estorsione, spaccio di droga e aste pilotate. Sono state contestate accuse di associazione mafiosa, detenzione di armi, trasferimenti fraudolenti di denaro e traffico di sostanze stupefacenti, con l’intento di sostenere le attività di un'organizzazione criminale.
Le accuse sono quelle di associazione mafiosa, estorsione aggravata, detenzione di armi, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'obiettivo di aver agevolato i piani di Cosa nostra. Sono trentadue le persone fermate in esecuzione di un fermo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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