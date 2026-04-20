Estorsioni spaccio e aste pilotate | blitz di mafia tra Sperone e Brancaccio i nomi delle 32 persone fermate

Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione tra le zone di Sperone e Brancaccio, fermando 32 persone. Le indagini hanno portato all'identificazione di soggetti coinvolti in attività di estorsione, spaccio di droga e aste pilotate. Sono state contestate accuse di associazione mafiosa, detenzione di armi, trasferimenti fraudolenti di denaro e traffico di sostanze stupefacenti, con l’intento di sostenere le attività di un'organizzazione criminale.