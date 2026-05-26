Blitz anti caporalato in un’azienda agricola | denunciato imprenditore multe per oltre 2 mila euro

Notizia in breve

Durante un blitz in un’azienda agricola, sono stati scoperti operai impiegati nei campi e nella lavorazione dei prodotti senza aver frequentato i corsi di formazione obbligatori. L’imprenditore è stato denunciato e sono state comminate multe per oltre 2.000 euro. Nessuno degli operai aveva le certificazioni richieste per il trattamento degli alimenti. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza alimentare.