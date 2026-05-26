Blitz anti caporalato in un’azienda agricola | denunciato imprenditore multe per oltre 2 mila euro

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un blitz in un’azienda agricola, sono stati scoperti operai impiegati nei campi e nella lavorazione dei prodotti senza aver frequentato i corsi di formazione obbligatori. L’imprenditore è stato denunciato e sono state comminate multe per oltre 2.000 euro. Nessuno degli operai aveva le certificazioni richieste per il trattamento degli alimenti. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza alimentare.

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Lavoravano nei campi e si occupavano anche della lavorazione dei prodotti agricoli appena raccolti senza avere frequentato gli obbligatori corsi di formazione per il trattamento degli alimenti. Inoltre, all’interno dell’azienda agricola era stato installato un sistema di videosorveglianza senza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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