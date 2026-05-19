Blitz dei Nas in un allevamento sequestrati 7 bovini insetti morti e mosche vive nel caseificio | multe per oltre 12 mila euro

I carabinieri del Nas di Parma hanno svolto un’ispezione in un allevamento di bovini da latte e nel caseificio annesso, entrambi situati nella zona della Bassa parmense. Durante il controllo, sono stati sequestrati sette bovini e sono stati trovati insetti morti e mosche vive all’interno del caseificio. Sono state contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore ai dodicimila euro. L’intervento ha coinvolto anche verifiche igienico-sanitarie nelle strutture.

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