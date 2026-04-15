Caporalato nell' allevamento bufalino | 10 ore di lavoro al giorno per 20 euro Denunciato imprenditore
Nella provincia di Caserta, la polizia ha denunciato un imprenditore di San Tammaro con l’accusa di sfruttamento e intermediazione illecita nel settore dell’allevamento bufalino. Secondo le indagini, i lavoratori stranieri impiegati erano costretti a lavorare circa dieci ore al giorno ricevendo circa 20 euro. L'operazione ha portato alla luce situazioni di sfruttamento e irregolarità nel settore.
Costretti a lavorare 10 ore al giorno per una paga di circa 20 euro. Per questo la polizia provinciale di Caserta ha denunciato un imprenditore di San Tammaro, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri irregolari e favoreggiamento della loro.🔗 Leggi su Casertanews.it
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