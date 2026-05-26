Nella capitale, durante una settimana di controlli, sono state elevate circa 400 multe a chi utilizzava monopattini senza rispettare le norme. Molti veicoli sono stati trovati privi della targa obbligatoria, mentre altri utenti non indossavano il casco. Le autorità hanno verificato la conformità dei veicoli alle disposizioni di legge e hanno sanzionato i trasgressori. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

? Domande chiave Quali sono le sanzioni previste per chi non indossa il casco? Perché molti monopattini circolano ancora senza la targa obbligatoria? Come influirà l'obbligo assicurativo del 16 luglio sui costi per gli utenti? Dove si concentrano maggiormente i controlli della polizia locale??? In Breve Tasso di infrazioni del 40% su mille mezzi monitorati tra Marconi e Centro Storico. Mancanza casco causa sanzioni da 50 a 250 euro per utenti privati e sharing. Ritardo Motorizzazione causa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Roma sui monopattini: 400 multe in una settimana di controlli

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