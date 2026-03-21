Andrea Delmastro e l’indagine sui Caroccia per il ristorante Bisteccheria d’Italia

Da open.online 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, è coinvolto in un’indagine che riguarda Mauro e Miriam Caroccia, indagati per intestazione fittizia di beni e riciclaggio. L’indagine si concentra sul ristorante Bisteccheria d’Italia, di cui Delmastro era socio insieme ad altri esponenti del partito biellese. L’inchiesta è in corso e le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso.

Mauro e Miriam Caroccia sono indagati per intestazione fittizia di beni e riciclaggio in relazione al ristorante Bisteccheria d’Italia di cui era socio il deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove insieme ad altri esponenti biellesi del partito. Mentre le tante foto ritrovate in questi giorni sui social media testimoniano che Delmastro ha mentito quando ha cercato di sostenere di conoscere solo Miriam («si scopre che è la figlia di.»). E c’è anche un giallo sulle quote. Perché gli atti si limitano a riportare che «il prezzo per la compravendita delle singole partecipazioni è già stato corrisposto dalla signora Caroccia a mezzo pagamento in contanti». 🔗 Leggi su Open.online

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