Il caso Delmastro si arricchisce di nuovi dettagli con le dichiarazioni di Miriam Caroccia, 19 anni, figlia di un ristoratore. La giovane ha affermato di non essere a conoscenza dell’uscita del sottosegretario dalla società di famiglia. La vicenda riguarda questioni di natura legale e societaria, con il coinvolgimento di figure pubbliche e aspetti ancora da chiarire.

Il caso Delmastro di tinge di giallo. Miriam Caroccia, figlia 19enne di Mauro Caroccia, ristoratore condannato per aver agevolato la mafia a Roma, dice che non sapeva che l’allora sottosegretario alla Giustizia fosse uscito dalla società “Le 5 Forchette srl”, che fino a poche settimane fa li vedeva soci insieme. La giovane, indagata dalla Procura di Roma con il padre per intestazione fittizia e riciclaggio, parla attraverso il suo avvocato, Fabrizio Gallo. “Voglio essere ascoltata dai magistrati, io non ho fatto nulla”, fa sapere. Le sue parole arrivano all’indomani delle dimissioni presentate da Delmastro proprio in seguito all’emergere di questa vicenda (grazie a un’inchiesta di Alberto Nerazzini pubblicata sul Fatto Quotidiano ). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Delmastro, Miriam Caroccia: “Non sapevo che il sottosegretario fosse uscito dalla società”

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