I New York Knicks hanno ottenuto la decima vittoria consecutiva nei playoff, battendo i Cleveland Cavaliers. Nel match, Travis Kelce e Taylor Swift non sono stati coinvolti o menzionati come influenze sulla partita. I Cavaliers non sono riusciti a contrastare la squadra newyorkese, che ha mantenuto il ritmo vincente. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la serie per i Knicks, senza riferimenti a Kelce o Swift.

2026-05-24 13:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I New York Knicks non hanno mostrato alcun riguardo per Travis Kelce o la sua “fidanzata” Taylor Swift con un’altra spietata esibizione nei playoff contro i Cleveland Cavaliers. Jalen Brunson ha messo a segno 30 punti, Mikal Bridges ne ha aggiunti 22 e Josh Hart ha impressionato ancora con nove rimbalzi mentre i Knicks sono balzati in vantaggio per 3-0 nelle finali della Eastern Conference grazie a una vittoria per 121-108. Domani sera i Knicks potrebbero conquistare un posto nelle finali NBA per la prima volta dal 1999 e collezionare l’undicesima vittoria consecutiva post-stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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