Bimbo di 9 anni investito in piazzale Risorgimento | soccorsi in codice rosso

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato coinvolto in un incidente e trasportato in codice rosso. Secondo le prime informazioni, il minore sarebbe stato investito da un veicolo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza al bambino prima di trasferirlo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Bergamo. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, dove un bambino di 9 anni sarebbe stato investito da un mezzo pesante. L’allarme è scattato intorno alle 16.30: sul posto è arrivato il personale sanitario della Croce Rossa di Bergamo, insieme a un’auto medica per assistere il piccolo. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, gestire la circolazione e avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. Il bambino è stato trasferito in ospedale a Bergamo in codice rosso: non sono ancora state diffuse informazioni precise sul suo stato di salute, ma le sue condizioni sarebbero serie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bimbo di 8 anni investito da scooter a Fuorigrotta, ferito alla gamba: incidente a piazzale TecchioBambino di 8 anni investito da uno scooter a piazzale Tecchio e ferito alla gamba.

Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al GasliniMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, dove intorno alle 19:15 un bambino di circa tre anni è stato investito...

Temi più discussi: Bambino ucciso a Muggia dalla madre, alla psicologa diceva che aveva paura di lei: il dolore del padre; Bambino di 5 anni muore al Meyer, la Procura indaga per omicidio colposo?: 9 avvisi di garanzia a medici e infermieri; Firenze, bimbo di 5 anni morto all'ospedale Meyer: indagati nove tra medici e infermieri; Bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padre nel Bellunese.

Neonato di tre mesi muore soffocato nel campo rom di Ordona (Foggia) | Bimbo di 5 anni morto al Meyer: 9 indagati x.com

Primo viaggio nel tempo con una bambina di quasi 9 mesi - reddit.com reddit

Bimbo di 5 anni morto al Meyer: la Procura indaga 9 tra medici e infermieriSono nove gli indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale pediatrico Meyer tra l'8 e il 9 maggio. La Procura di ... gonews.it

Bimbo ucciso a Muggia, indagini verso l'operato pubblico: si cercano condotte omissive o negligentiA riportare la notizia è Il Piccolo. Il provvedimento è stato richiesto a furor di popolo, capofila il padre della vittima Paolo Trame, per far luce sul lavoro di servizi sociali, Comune, tribunale de ... triesteprima.it