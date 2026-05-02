Investito e sbalzato da un treno alla stazione | Pisa ferito un uomo Soccorso in codice rosso

Nella stazione di Pisa Centrale, un uomo è stato investito da un treno e ha riportato ferite. I soccorritori sono intervenuti prontamente, trasportandolo in codice rosso. L’incidente si è verificato questa mattina, senza altre persone coinvolte. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’accaduto. La circolazione ferroviaria ha subito alcune variazioni temporanee.

Pisa, 2 maggio 2026 – Paura alla stazione di Pisa Centrale. Un uomo è stato investito da un treno nello scalo ferroviario. Da capire cosa è accaduto, se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Su questo le indagini sono in corso. Dalla stazione sono partite le chiamate di soccorso al 118. A intervenire, un’ambulanza e l’automedica. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. Presentava un politrauma. I primissimi soccorsi sono stati prestati alla stazione, quindi è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. A intervenire, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito e sbalzato da un treno alla stazione: Pisa, ferito un uomo. Soccorso in codice rosso Notizie correlate Investito da Frecciabianca alla stazione di Pisa e incastrato sotto il treno si salva: estratto dai pompieri, è graveL’incidente all’altezza della stazione centrale di Pisa mentre sopraggiungeva il treno. Leggi anche: Tragedia alla stazione di Spoleto: uomo di 40 anni investito da un treno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Investita da uno scooter mentre attraversa la strada, 75enne in ospedale; Choc a Stornara, sbalzato dal monopattino da un cavo teso in strada: Il vostro 'scherzo' poteva uccidermi; Santorso, pedone investito lungo la SP 350: 85enne in ospedale, non è grave; Sbalzato dallo scooter, finisce nel torrente da 10 metri di altezza, giovane in gravi condizioni / FOTO. Investito e sbalzato da un treno alla stazione: Pisa, ferito un uomo. Soccorso in codice rossoIl paziente è stato trasferito all’ospedale Cisanello. Momenti di paura. Da capire cosa è accaduto: si cerca di ricostruire l’incidente. Intervento di 118, vigili del fuoco e polizia ... lanazione.it Pedone investito da una moto a Erba: 78enne in condizioni gravissimeL’impatto nel primo pomeriggio in via Milano: l’uomo sbalzato per diversi metri e trasferito in elisoccorso a Bergamo. Ferito anche il motociclista, 27 anni ... ciaocomo.it Corriere della Sera. . A tenere banco, soprattutto sul web, sono le polemiche che hanno investito Delia: l'artista siciliana ha infatti modificato il testo di «Bella ciao», sostituendo «partigiano» con «essere umano». Un azzardo che lei ha rivendicato come tentativ - facebook.com facebook