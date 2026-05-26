Una bambina di due anni è stata trasportata d’urgenza con un aereo militare da un ospedale di Sassari a un policlinico. La piccola, affetta da una grave patologia, aveva bisogno di cure specialistiche che non potevano essere fornite nella struttura di origine. Il trasporto è avvenuto ieri pomeriggio, con un volo della 46ª brigata dell’aeronautica militare. La bambina è stata accompagnata in ambulanza fino all’aereo.

Pisa, 26 maggio 2026 – C’è stato il trasporto sanitario d'urgenza di una bambina di appena due anni che, a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento immediato dall'Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. La missione aerea salvavita è stata effettuata dall’ Aeronautica militare con un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, che ha impiegato un velivolo C-130J. Questo particolare assetto dell'Aeronautica Militare permette l'imbarco diretto di una vettura sanitaria all'interno della stiva, un'esigenza tecnica fondamentale per garantire la continuità delle cure mediche e la massima tempestività nel trasferimento della piccola paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba di 2 anni gravemente malata trasportata d’urgenza con un aereo della 46esima brigata di Pisa

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