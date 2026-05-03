Una bambina di otto mesi è rimasta ustionata da acqua bollente durante un incidente domestico avvenuto ieri sera a Bibbiena, in provincia di Arezzo. La piccola è stata trasportata in codice rosso al centro per le cure pediatriciche specializzate. L’episodio si è verificato in una abitazione del Casentino, e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

BIBBIENA (AREZZO) – Incidente domestico in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimastaustionata dall’acqua bollente nella serata di ieri, 2 maggio 2026, a Bibbiena, in Casentino. Secondo le informazioni disponibili, la piccola si trovava all’interno dell’abitazione quando si è verificato l’infortunio. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola, ricoverata in ospedale, sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bibbiena: bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente, trasportata d’urgenza al Meyer

Notizie correlate

Bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente, al Meyer in elicottero e ricoverataUna bambina di 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico.

Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico...

Aggiornamenti e dibattiti

Bimba di 8 mesi ustionata: è ricoverata al MeyerUna bimba di 8 mesi è rimasta ustionata in casa, nel comune di Bibbiena, in un incidente domestico avvenuto ieri sera pochi minuti dopo le 20. La dinamica non è ancora chiara ma al momento si sa che l ... arezzonotizie.it

Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a ... lapresse.it