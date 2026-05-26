Il bilancio della Federcalcio mostra un fatturato di 214 milioni di euro nel 2025, il più alto mai registrato in un anno senza grandi eventi. Sono stati versati 14 milioni di euro in tasse e i ricavi commerciali sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Il consiglio federale ha approvato il consuntivo, mentre si avvicinano le elezioni.

La Federcalcio, a meno di un mese dalle elezioni che definiranno la nuova governance, ha approvato il bilancio consuntivo 2025. Due dati balzano agli occhi. Il primo è l’utile netto di appena 146mila euro, dopo aver pagato imposte di periodo per ben 13,8 milioni: essendo scaduta la norma che consentiva alle federazioni sportive la detassazione degli utili in caso di reinvestimenti in attività socialmente rilevanti, la Figc ha dovuto destinare al Fisco quasi tutto il margine realizzato grazie a un’attenta gestione, che altrimenti sarebbe potuto rimanere all’interno del sistema. Il secondo dato riguarda i ricavi, saliti a quota 214,3 milioni: è il valore più alto mai registrato in un anno senza grandi eventi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bilancio Figc: 14 milioni pagati in tasse e ricavi commerciali in crescita

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