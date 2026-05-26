Bilancio consuntivo 2025 di Mirabella Eclano | un silenzio che pesa sulle risposte

Notizia in breve

Il bilancio consuntivo 2025 di Mirabella Eclano non è stato ancora approvato. La nota di Rinascita Eclanese sottolinea la mancanza di dati e risposte ufficiali, evidenziando il ritardo nell’approvazione del documento. La situazione crea un vuoto informativo sulla gestione finanziaria dell’ente, senza indicazioni sui risultati economici dell’anno in corso. La mancata approvazione del bilancio mantiene in sospeso le decisioni su eventuali interventi e investimenti futuri.