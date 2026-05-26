Bilancio consuntivo 2025 di Mirabella Eclano | un silenzio che pesa sulle risposte
Il bilancio consuntivo 2025 di Mirabella Eclano non è stato ancora approvato. La nota di Rinascita Eclanese sottolinea la mancanza di dati e risposte ufficiali, evidenziando il ritardo nell’approvazione del documento. La situazione crea un vuoto informativo sulla gestione finanziaria dell’ente, senza indicazioni sui risultati economici dell’anno in corso. La mancata approvazione del bilancio mantiene in sospeso le decisioni su eventuali interventi e investimenti futuri.
Mirabella Eclano Bilancio consuntivo 2025 ancora non approvato: la nota di Rinascita Eclanese.Bilancio consuntivo 2025 ancora fermo, Rinascita Eclanese: “Servono numeri e risposte”.Un mese di attesa e ancora nessun dato ufficiale???????????.È passato quasi un mese.E del bilancio consuntivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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