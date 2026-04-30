Comitato di gestione dell' AdSP approvato il bilancio consuntivo 2025

Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si è insediato ieri con la nomina del nuovo delegato regionale. La seduta ha visto l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e la presenza del presidente e degli altri membri del comitato. La nomina del rappresentante regionale ha completato la composizione del comitato, che ora può operare ufficialmente.

Con la nomina del delegato della Regione Calabria, dott. Salvatore Gaetano, nel pomeriggio di ieri, si è insediato nella sua composizione completa il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, presieduto dal presidente Paolo Piacenza e quindi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025«Il consuntivo 2025 del Comune di Gragnano presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza con un risultato di amministrazione sempre... Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comitato di Gestione, approvato il bilancio consuntivo 2025; Dentro il Museo Nazionale del Cinema: intervista al Comitato di Gestione; Comitato di Gestione Portuale, i sindaci incalzano la Regione; Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo 2025. AdSP dei Mari Tirreno e Ionio: insediato il nuovo Comitato di gestione. Approvato il bilancio 2025La Relazione evidenzia il pieno conseguimento degli obiettivi strategici fissati per il 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ... corrieredellacalabria.it Yacht, spazi acquei concessi per altri 10 anni: il comitato di gestione del porto ha approvato la proceduraVENEZIA - Una procedura aperta per l'occupazione e l'uso di spazi demaniali portuali a Venezia finalizzati allo sviluppo del traffico yachting. Lo ha deliberato ieri il Comitato ... ilgazzettino.it Ieri si è tenuta l’Assemblea del Comitato @cri_benevento, un momento che ogni anno ci ricorda il senso più autentico del nostro impegno: servire la comunità, custodire l’umanità, costruire legami che resistono al tempo. La sala ha accolto volti diversi, storie di - facebook.com facebook